Auto – Solferino Rally Pecso: Zorzi-Bianchi al via del Campionato Italiano

SOLFERINO Porta il numero 44 l’edizione 2021 del rally “Il Ciocco e Valle del Serchio” che, il 12 e 13 marzo prossimi, torna ad aprire il prestigioso Campionato Italiano Rally. Fermato causa Covid nel 2020, il rally torna a disputarsi nella sua collocazione abituale, nel mese di marzo, e prevederà 10 prove speciali da leggenda tra cui anche la power stage che sarà trasmessa in diretta Rai. Ai nastri di partenza di questa edizione 2021 ci sarà il pilota di Solferino Alessandro Zorzi con alle note l’esperto navigatore castiglionese Davide Bianchi, portacolori della Solferino Rally Pecso. L’equipaggio virgiliano sarà impegnato in una sfida importante in una categoria affollatissima a bordo della Peugeot 208 R2B, preparata dall’AT2 di Milano. Sfortunato invece è stato il finale al Rally dei Laghi che ha visto impegnati lo scorso weekend l’equipaggio composto da Trinca Colonel-Treccani sulla loro Citroen Saxo N2. Traditi da una foratura sull’ultima prova speciale, quando erano al secondo posto, sono stati costretti al ritiro abbandonando così un meritato podio.