Tennis Tavolo serie A1 f – PaninoLab a tutta verso la finale di A1

BAGNOLO SAN VITO La PaninoLab si gode il magic moment dell’ultimo periodo con il secondo posto in classifica nell’A1 femminile e la promozione dei ragazzi di C1 in B2. Coach Cristina Semenza si tiene ben stretta le sue squadre e indica la via per il futuro: «A parte il pari con il Quattro Mori, siamo contenti nel nostro cammino nel girone d’andata, ma lavoriamo per arrivare in finale. E’ un periodo davvero positivo per noi». Sì, perchè la Bagnolese ha iniziato la stagione, inseguendo traguardi prestigiosi su più tavoli. Intanto uno lo ha già centrato: la promozione in B2 il weekend scorso della squadra formata da Yegor Makinyan e dai giovani Tommaso Benevelli e Filippo Carraresi. «Siamo molto soddisfatti – prosegue Semenza – La promozione era il nostro obiettivo, ci siamo riusciti e ora penseremo a costruire la squadra per la nuova categoria. Ok, erano solo 5 gare, ma tutte molto tirate. I nostri atleti sono stati bravi e anche fortunati. In B1 invece non è andata bene. Abbiamo trovato sulla nostra strada un Sarmeola davvero forte, ma ci riproveremo l’anno prossimo». Ora quindi fari sulla serie A1: chiusa l’andata, si riparte il 20 in Sardegna con il Quattro Mori: «Non so se nel ritorno riusciremo a tenere questo ritmo, sarà dura. Dobbiamo fare attenzione all’Eppan, andremo là a giocare, ma il nostro obiettivo resta la finale». Al termine del ritorno, niente play off, solo la finalissima tra la prima e la seconda (al momento l’imbattuta Brunetti Castel Goffredo e appunto la Paninolab, divise da 3 punti). Ultimo atto con la Brunetti? Magari, sarebbe bellissimo, ma c’è il Cortemaggiore che è molto pericoloso. La tensione è sempre alta, anche per riuscire a giocare al massimo della sicurezza tra tamponi e regole varie. Arrivi a poco prima della partiti e dici: “Meno male, tutto ok, si può giocare”. L’ansia quindi c’è sempre sino all’ultimo secondo. E chiudere in bellezza la stagione sarebbe un premio per tutti noi e per la società, visti gli sforzi fatti per proseguire l’attività, perché non è né facile né scontato». Tanto più che è stato fatto un grande investimento per portare a Bagnolo la lituana ex Teco Cortemaggiore Ruta Paskauskiene. E i risultati del salto di qualità si sono visti: «Siamo molto contenti di Ruta. A parte qualche passo falso, ha ottenuto importanti vittorie».