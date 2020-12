Vertice in prefettura, ok alle telecamere davanti alle scuole

MANTOVA Il Prefetto di Mantova dott. Michele Formiglio ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Alla riunione hanno partecipato il Questore Paolo Sartori, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Antonino Minutoli, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Livio De Luca, il Presidente della Provincia di Mantova Beniamino Morselli e l’Assessore del Comune di Mantova Jacopo Rebecchi, unitamente al Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Mantova Paolo Perantoni.

Tra gli argomenti oggetto di trattazione nel corso dell’incontro, è stato compiuto l’approfondimento settimanale sull’andamento epidemiologico concernente la diffusione delle infezioni da Covid-19 nel territorio provinciale, sulla base di quanto riferito nel briefing di aggiornamento congiunto con l’A.T.S.-Val Padana e l’A.S.S.T. “Carlo Poma”.

Il Prefetto ha evidenziato come la prosecuzione dei servizi di controllo, da parte delle Forze di Polizia e della Polizia Locale, sul rispetto delle misure di contenimento, in particolare di quelle individuate ai sensi dell’ultimo DPCM del 3 dicembre, costituisca un elemento essenziale per contribuire alla diminuzione dei contagi e consentire un alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere, fortemente coinvolte sotto il profilo dei servizi assistenziali e di monitoraggio epidemiologico.

Nel corso dell’incontro, è stato, inoltre, esaminato il progetto di due nuovi sistemi di videosorveglianza che saranno installati in prossimità di altrettanti plessi scolastici, presentati nell’ambito dell’iniziativa “Scuole Sicure” da parte del Comune di Mantova, su cui il Comitato si è pronunciato favorevolmente attese le finalità dell’iniziativa, di fondamentale importanza per l’attività di prevenzione delle illegalità e di tutela delle fasce giovanili.