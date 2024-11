Calcio a 5 Serie A2 Elite – Saviatesta a Cagliari per il riscatto

Mantova Non c’è modo migliore per scacciare i cattivi pensieri di una sconfitta che tornare subito in campo. Dopo il passo falso, il primo in campionato, di venerdì scorso con lo Sporting Altamarca, il Saviatesta vola in Sardegna per affrontare il Leonardo, al Palaconi di Cagliari (ore 15), nel turno infrasettimanale della Serie A2 Elite. Il rischio, naturalmente, è che lo scivolone abbia intaccato un pochino le certezze faticosamente acquisite nelle prime gare di campionato. La prova del nove l’avremo subito, anche perchè il Leonardo è avversario da prendere con le pinze: in casa ha due vittorie su due e sabato ha maramaldeggiato sul campo del Modena Cavezzo. La truppa di coach Milella è dunque chiamata ad una prova di maturità per riprendere il filo della vittoria e tenere il passo dello Sporting, che ieri sera ha stravinto lo scontro diretto col MestreFenice. Per poi ripresentarsi al Neolù, venerdì sera contro il Pordenone, da prima della classe.