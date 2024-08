Tamburello – Enzo Cartapati (Fipt): “Complimenti alle squadre lombarde vittoriose in Coppa”

MANTOVA Non nasconde la propria soddisfazione il presidente regionale dell’Fipt, Enzo Cartapati per i recenti risultati delle formazione lombarde all’edizione 2024 della Coppa Italia di tamburello open di serie A e B maschile e femminile.

«Le squadre lombarde – dice – si sono fatte onore vincendo tre dei cinque titoli in palio. Le soddisfazioni sono cominciate già venerdì col successo in B femminile della Virtus Guidizzolo. Medesima cosa è avvenuta la sera dopo con il Dossena che si è aggiudicato la sua prima Coppa Italia di B. Domenica la gioia più grande: due formazioni lombarde a contendersi il trofeo, la bergamasca Arcene e la mantovana Solferino». «Dopo una serie incredibile di finali perse – ricorda Cartapati – , il Solferino si è guadagnato sul campo l’enorme soddisfazione di vincere la sua prima Coppa Italia di Serie A. Ho gioito per e con loro per la splendida vittoria».

«Nella festa sul campo – conclude Cartapati – vi è stato anche un momento di profonda commozione quando Manuel Festi ha ricordato il compagno di tante lotte sportive Federico Gasperetti, tragicamente scomparso qualche mese fa, e il figlio di Federico ha lanciato nel cielo di Noarna una coppa gonfiabile, un saluto a Federico a cui i solferinesi hanno dedicato questa vittoria».