Automobilismo – Alessandro Zorzi al via del San Marino Rally

Solferino Il mantovano Alessandro Zorzi è pronto ad indossare nuovamente tuta e casco al San Marino Rally, appuntamento in programma nel fine settimana nel calendario del Campionato Italiano Rally Terra. Il pilota di Solferino sarà affiancato da Roberta Franzoni sulla Skoda Fabia Rally2 Evo schierata da Erreffe Rally Team, vettura con la quale ha affrontato il Rally di Foligno e il Rally Adriatico. E’ il quinto appuntamento stagionale affrontato da Zorzi, al centro di una programmazione che lo sta vedendo alternare il fondo sterrato a quello asfaltato. La partenza del San Marino Rally è prevista oggi alle ore 13.45 dal centro storico. I concorrenti affronteranno tre passaggi sulla prova speciale “Terra di San Marino” (8,670 km), interamente situata nel territorio della Repubblica. L’arrivo della prima giornata di gara è fissato per le ore 20.10, con ingresso nel riordino notturno. La corsa riprenderà domani mattina con sei prove speciali in programma: tre passaggi su ciascuna delle due prove “Pieve di Cagna” (7,490 km) e “Piandimeleto-Lunano” (9,270 km), entrambe caratterizzate da tratti in gran parte inediti. L’arrivo finale è previsto nel centro storico di San Marino alle ore 17.35.