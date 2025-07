Calcio 2a categoria – La Rapid Viadana toglie i veli tra entusiasmo, conferme e volti nuovi

Dosolo E’ ufficialmente iniziata la stagione 2025/2026 della Rapid Viadana, che ieri sera al centro sportivo di Dosolo ha presentato la nuova annata calcistica. Davanti a dirigenti, giocatori e tifosi, la presidente Eleonora Benassi ha dato il via ai lavori, affiancata dal patron Andrea Benassi, che ha introdotto il nuovo sponsor tecnico Givova, punto di riferimento per tutte le squadre del settore giovanile maschile e femminile. I gialloneri, alla terza stagione consecutiva in Seconda Categoria, sono nuovamente inseriti nel girone reggiano e partono con una rosa ben strutturata, tra confermati e nuovi volti. Alla guida c’è ancora Giuseppe Galati, affiancato dai vice Fabrizio Ghinzelli e Alessandro Racchetti. La direzione sportiva è affidata ad Alessandro Bergalesi, mentre in segreteria c’è Pericle Barbiani, riferimento per i rapporti con le istituzioni. Durante la serata è emersa la volontà di valorizzare i giovani, puntare sul gruppo e sull’identità territoriale. Il progetto della Rapid resta ambizioso, ma ancorato a valori di continuità e appartenenza. L’obiettivo, come dichiarato dallo staff tecnico, è «fare bene e divertirsi, puntando su coesione e spirito di squadra». Un saluto speciale è stato rivolto ai sindaci Nicola Cavatorta (Viadana) e Pietro Bortolotti (Dosolo), sempre vicini alla società.

La rosa 2025/2026

Portieri: Gianluca Giovannini (C), Enrico Pasquali (N). Difensori: Matteo Artoni (C), Filippo Catelli (N), Lorenzo Gardini (C), Lorenzo Lodi Rizzini (C), Guglielmo Porcelli (C), Matteo Reggiani (C), Ronny Rovina (C), Denis Shahini (C). Centrocampisti: Luca Artoni (C), Roger Alejandro Beghi (C), Lorenzo Cavaletti (C), Andrea Chierici (C), Alessio Malacarne (N), Christian Marchini (C), Luca Negri (N). Attaccanti: Camillo Bassi (C), Ivan Stiven Beghi (C), Simone Chiodini (C), Federico D’Elia (N), Jusuf Marku (C), Nicolò Varotti (C)