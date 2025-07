Calcio 1a categoria – La Piccola Atene alle grandi manovre. Ma l’infortunio di Dizza è una tegola

Sabbioneta Due promozioni in due anni e una Prima Categoria tutta da vivere, ma La Piccola Atene dovrà fare subito i conti con la sfortuna. A rovinare in parte il clima di entusiasmo costruito sul campo è stato il grave infortunio al ginocchio occorso a Riccardo Dizza, bomber simbolo del doppio salto dei rivieraschi, costretto ora a uno stop prolungato a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Una notizia che ha inevitabilmente scosso l’ambiente arancione, proprio alla vigilia di una nuova avventura che avrebbe dovuto vedere Dizza tra i protagonisti. La società, che già aveva salutato il leader Lanfredini (passato al Gussola), non ha perso tempo e si è subito messa al lavoro per trovare un’alternativa all’altezza, consapevole dell’importanza del ruolo e del peso specifico del suo numero nove. «L’infortunio a Dizza è una vera tegola – ammette il confermato tecnico Roberto Buttarelli – perché parliamo di un elemento fondamentale per la nostra manovra offensiva. Siamo già alla ricerca di un sostituto e speriamo di poterlo annunciare al più presto. Detto ciò, la società si è mossa molto bene sul mercato: gli arrivi sono stati mirati e ci garantiscono qualità, esperienza e profondità».

E in effetti l’elenco dei nuovi innesti è lungo e di livello: Mortini, Daolio, Ricciardi, Luca Favagrossa, Galafassi, Luigi Poerio, Pedrazzini, Tahiri, Coccoi, Papani, Buoli e soprattutto Buzzacchero, ultimo arrivato ma già pronto a vestire i panni del leader. Esperto e di comprovata affidabilità, Buzzacchero rappresenta un colpo di assoluto valore per una neopromossa. «Abbiamo puntato su giocatori abituati a questa categoria – prosegue Buttarelli – perché l’obiettivo resta chiaro: rimanere stabilmente in Prima. Vogliamo essere competitivi contro le dirette concorrenti, fare punti subito e non trovarci invischiati nei bassifondi. La base è solida, il gruppo motivato: vogliamo dare continuità a quanto fatto fin qui».

Martedì prossimo, nella palestra comunale di Sabbioneta, la società presenterà ufficialmente squadra, staff e nuovi volti alla presenza di tifosi e sostenitori, mentre il 18 agosto scatterà la preparazione in vista del debutto in campionato. Dopo una rincorsa esaltante che l’ha portata in due stagioni dalla Terza alla Prima Categoria, con due campionati vinti sul campo, La Piccola Atene vuole restare protagonista, anche senza il suo bomber. La determinazione non manca, l’ambiente è carico e il progetto ben delineato. Ora la parola passa al campo.