Calcio 3a Categoria – La Don Bosco attende la mina vagante Sustinentese. Culatina: “Avversario da non sottovalutare”

Marcaria Il Don Bosco di mister Scaravelli continua a coltivare il sogno play off nel girone mantovano di Terza Categoria. Dopo la vittoria sul campo del Sant’Egidio San Pio X, la squadra si prepara alla sfida casalinga contro un avversario da prendere con le molle, ovvero la Sustinentese di Ivan Calzolari, squadra in crescita. «Sono contento per la gara di domenica scorsa contro la formazione del capoluogo – afferma il presidente Culatina –. È stata una bella partita, ma ora dobbiamo guardare avanti. La sfida con la Sustinentese non sarà affatto semplice, nonostante la differenza in classifica. Dovremo affrontarla con il giusto atteggiamento per ottenere un risultato positivo». Dopo questo incontro, il calendario propone un’altra gara impegnativa contro il River. «Ho detto ai ragazzi che vincere contro le squadre che ci seguono in classifica è fondamentale, ma altrettanto lo è imporsi contro quelle che ci precedono. Solo così possiamo mantenere viva la speranza di raggiungere i playoff al termine della stagione regolare», conclude il patron della compagine biancoceleste.