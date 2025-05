Tennis – “Valli Salse”, fari sulle semifinali

Mantova Entra nel vivo la seconda edizione del “Valli Salse Città Di Mantova Open”. Oggi infatti, a partire dalle ore 14.30, si giocheranno le due semifinali e domani la finalissima (16). Intanto ieri, sul campo in terra rossa del Tennis Club Mantova, sono andate in scena le gare dei quarti di finale. Nella prima partita, la testa di serie n. 5 Luca Parenti (2.2) ha battuto la tds. 4, il mantovano Daniele Pasini (2.2) del Tc Guidizzolo, con un doppio 62. A seguire Leonardo Taddia (2.3) e Matteo Dal Zotto (2.2): vittoria di quest’ultimo, tds n. 3, per 62, 64. Il n. 7 Lorenzo Favero (2.3) ci ha provato a mettere in difficoltà Giuseppe La Vela (2.2), ma il numero 2 del torneo è riuscito a imporsi in due set: 61, 75. Grande spettacolo anche nell’ultima sfida che ha visto il lanciatissimo lituano Ainius Sabaliauskas affrontare la testa di serie n. 1 Lorenzo Bocchi e cedere dopo tre set combattuti: 63, 76, 64. Oggi quindi via alle semifinali: Dal Zotto-La Vela dalle 14.30 e non prima delle 16.30 Parenti-Bocchi.

Il pubblico potrà seguire, come sempre in queste giornate, la kermesse sulla tribunetta allestita al lato del campo. Ricordiamo che l’ingresso al Tc Mantova è libero. (cris)