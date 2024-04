Automobilismo – Andrea Mirandola al via del prestigioso Rally di Alba

Mantova Con un cambio di navigatore improvviso, Andrea Mirandola sarà al via del Rally di Alba in coppia con Fabio Alongi, nella seconda gara del Campionato assoluto Rally. La manifestazione inizierà giovedì con le ricognizioni ufficiali per poi proseguirsi il venerdì e sabato. Le prove speciali saranno percorse nelle spettacolari Langhe in mezzo a colline e montagne di coltivazioni di piante di noccioline. Le prove a cronometro saranno ben 10, suddivise in due giorni di gara, con diretta Rai Sport per un totale di 391 kilometri. La vettura sarà gestita e seguita dalla scuderia veronese New Rally Team grazie al suo prezioso staff e agli sponsor.