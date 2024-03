Pallavolo serie A3 – Gabbiano all’assalto di Palmi per alzare al cielo la Supercoppa

Palmi (Rc) Tutto pronto a Palmi per la Supercoppa. Il Gabbiano è da ieri sera in Calabria, deciso a regalarsi l’ambito trofeo nella sfida che oggi si giocherà sul campo dell’OmiFer. La terza edizione della manifestazione vedrà di fronte nel palasport calabrese, il “PalaSurace”, con fischio d’inizio alle ore 17 e diretta sul canale Youtube della Lega, la squadra vincitrice della Coppa Italia, Palmi, e quella che nei due gironi di A3 ha ottenuto il miglior punteggio. Nessuno ha fatto meglio del Gabbiano con i suoi 61 punti della stagione regolare e solo tre sconfitte in totale. Con il treno da Reggio Emilia per Reggio Calabria, Gola e compagni hanno raggiunto ieri la Calabria consapevoli che sono attesi da un’impresa difficile, ma ci proveranno con il dna che li ha contraddistinti finora. Con la pressione più dalla parte di Palmi per ovvi motivi, ma anche con la consapevolezza dei propri mezzi e una ritrovata condizione nelle ultime gare disputate, dopo una fisiologica piccola flessione di rendimento. Con l’esperienza di Yordanov, la forza di Novello e di tutto il collettivo, coach Simone Serafini, che in settimana ha avuto parole di elogio per un gruppo forte dentro e fuori del campo, sa e, con lui i suoi giocatori, di potersi giocare le proprie chance, in vista poi di un altro appuntamento clou, lo spareggio con Macerata per un posto in serie A2. Finora la squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti e, al di là del valore tecnico indiscusso del gruppo, di avere una forza mentale che tante volte ha fatto la differenza. Sarà sufficiente contro una formazione dai valori fisici importanti e che potrà puntare sul fattore campo? Non resta che aspettare in trepidante attesa. E forza Gabbiano.

Per quanto riguarda intanto gara-1 dello spareggio per la serie A2 contro Macerata, mercoledì 3 aprile, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, al PalaSguaitzer sarà aperta la prevendita dei biglietti per la sfida che si giocherà domenica 7.

Gabbiano Mantova: 1 Miselli, 2 Catellani (L), 3 Parolari, 5 Novello, 6 Yordanov, 7 Scaltriti, 8 Tauletta, 9 Martinelli, 10 Ferrari, 11 Depalma, 13 Sommavilla (L), 15 Zanini, 16 Gola, 17 Massafeli. All.: Serafini.

OmiFer Palmi: 1 Cottarelli, 3 Iovieno, 4 Gitto, 5 Donati (L), 6 Amato, 7 Stabrawa, 8 Maccarone, 9 Russo, 10 Corrado, 11 Rau, 14 Pellegrino, 18 Carbone. All.: Radici.

Sergio Martini