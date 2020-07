Automobilismo – Campioni in passerella: premiati i Soci Sportivi Aci

MANTOVA Il Coronavirus non ha fermato la voglia di gareggiare. Recentemente a Imola hanno partecipato 160 equipaggi di età diverse. A dimostrazione che l’automobilismo dà segnali importanti di ripresa. Al Giardino dell’Esedra di Palazzo Te, l’Aci di Mantova, in collaborazione con la Scuderia Tazio Nuvolari Italia, ha organizzato le premiazioni Soci Sportivi Aci 2019. Numerosi i piloti che si sono distinti nelle varie categorie dei campionati provinciali Aci. La consegna di targhe e coppe ha preceduto un ricco buffet. A premiare i campioni si sono susseguiti i vari dirigenti dell’Automobile Club Mantova e della Scuderia Tazio Nuvolari. Presente l’ex pilota di Formula Uno Bruno Giacomelli. Nella categoria navigatori rally premiati i primi tre: Davide Bianchi, Massimo Boni e Roberto Briani. Nei pilota rally si laura campione Alessandro Zorzi davanti ad Andrea Mirandola e Stefano Madella. Karting 125: vince il giovanissimo Carlo Tamburini. Il rally raid navigatori a Daniele Fiorini e il rally raid equipaggio ad Alessandro e Marco Trivini Bellini. Il veterano Gianni Bondavalli si aggiudica il titolo provinciale per le auto storiche salita, mentre nella auto storiche circuito primo Gilles Giovannini e nella velocità salita Alessandro Bondanza. Nella velocità circuito, con il record di 405 punti, sugli scudi il giovanissimo Benjamin Cartery davanti a Marzio Moretti e terzo Matteo Barozzi. Nives Arvetti vince nel drifting, mentre nell’autocross brilla Mattia Faccincani. Paola Ferrari si aggiudica i rally storici e la classifica femminile. Nella regolarità sport prima la coppia Mozzi-Biacca. Nella regolarità storica primo posto per Lui-Pizzi.

L’Aci ha consegnato alcuni riconoscimenti speciali: la “Coppa Malanca” a Giorgio Menani. Campione provinciale 2019 Benjamin Louis Michel Cartery che ha partecipato a molte gare distinguendosi in varie categorie. Riconoscimenti sono andati anche a Gianni Bondavalli, Carlo Maria del Conte e Andrea Stortoni nel campionato scuderia di velocità e a Giuseppe Nobis e Davide Penitenti nella regolarit del GP Nuvolari.