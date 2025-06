Automobilismo – Solferino Pecso: Fuochi e Ruzzon al Rally dell’Appennino Reggiano

Solferino Fine settimana relativamente tranquillo per i piloti mantovani della Solferino Pecso Racing. Complice anche la stagione estiva, durante la quale il caldo eccessivo contribuisce a diradare il numero di gare in calendario.

Il prossimo impegno sportivo è previsto per questo fine settimana: Silvano Fuochi, affiancato alle note da Andrea Ruzzon, sarà al via del Rally dell’Appennino Reggiano a bordo della potente Renault Clio gr. A. La competizione, dalla lunga e prestigiosa tradizione motoristica emiliana, prenderà il via domani da Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia), per concludersi nel pomeriggio di domenica, dopo un percorso complessivo di oltre 300 km, di cui circa 60 km di prove speciali cronometrate distribuite sulle tortuose colline circostanti.