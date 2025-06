Calcio dilettanti – Cerlongo ha deciso: addio alla Terza, riparte dagli Amatori

Cerlongo Lo Juniors Cerlongo non sarà al via del prossimo campionato di Terza categoria. La conferma arriva dal dirigente Livio Cauzzi, che spiega così la scelta: «In questo momento non ci sono purtroppo i presupposti per continuare a prendere parte al torneo di Terza Categoria. Il rammarico è non essere riusciti ad essere promossi in Seconda». Dopo un’annata da protagonista, chiusa ai vertici della classifica ma senza il salto di categoria, la società ha deciso di fermarsi e riorganizzarsi. A meno di clamorose novità, infatti, il progetto proseguirà nel campionato Amatori, mantenendo comunque in vita lo spirito sportivo e sociale che ha sempre caratterizzato il club. Un passo indietro sul piano agonistico, ma non certo nella passione: «È nostra intenzione – ribadisce Cauzzi – ripartire dagli Amatori». Una scelta sofferta ma ponderata dopo una lunga rilfessione in seno al sodalizio cerlonghese, in attesa magari di tornare, un giorno, nel calcio Figc, dove nella manciata di stagioni giocate, lo Juniors aveva sempre recitato un ruolo di primo piano.