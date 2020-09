Baskert A2 femminile – MantovAgricoltura ok a Faenza

FAENZA La MantovAgricoltura di Massimiliano Borghi ha sostenuto ieri un allenamento congiunto con l’E Work Faenza, altro team di A2, seppur inserito nel girone Sud. La seduta si è conclusa con una partitella in quattro tempi, con punteggio sempre azzerato. Il coach modenese ha avuto le risposte che si attendeva, tenuto conto che la sua squadra è ancora in fase di preparazione e rodaggio, Dall’altra parte del campo c’era invece una compagine già in palla, che aveva già sostenuto delle amichevoli e non nasconde ambizioni di salto di categoria.

«Il programma prevedeva un allenamento congiunto per quanto riguarda la parte atletica – spiega il presidente Antonio Purrone – non possiamo che ringraziare lo staff tecnico e la dirigenza del Faenza per averci consentito di allenarci con loro. Poi abbiamo giocato una partitella su quattro quarti: due li abbiamo vinti noi e altrettanti le romagnole. Al termine le nostre ragazze si sono cimentate nei tiri liberi. Siamo contenti – aggiunge Purrone – di come procede la preparazione, le ragazze lavorano con impegno e seguono le direttive dell’allenatore. Sabato o domenica prossima dovremmo disputare un altro allenamento congiunto a Brescia col Brixia, altra squadra del girone Sud, ma dipende tutto se le rondinelle avranno la palestra. La prima vera partita sarà quella dell’esordio in campionato a Castelnuovo Scrivia, il 3 ottobre, per la quale contiamo di arrivare in una discreta condizione atletica».