Basket A2 – A pranzo con la Staff: alla Gp Arena arriva il Nardò dell’ex Di Carlo

Mantova Conoscendo i precedenti, il serio rischio che l’orario di mezzogiorno e il deludente trend della squadra possano essere gli ingredienti per una Grana Padano Arena dall’atmosfera desolante mette nelle condizioni i biancorossi di avere una montagna da scalare ancora più alta. Risollevarsi dai brutti tonfi, sfidare e battere il realizzatore più in forma del campionato (Russ Smith, 27.2 punti di media in sei partite) e doverlo fare contando solo sulle proprie forze, senza sperare troppo nell’inerzia del fattore campo. Bisognerà andare a pescare a piene mani nell’orgoglio dei singoli giocatori per poter mettere in campo una prestazione che possa rilanciare la Staff. «La sfida con Cividale ci ha messo di fronte a tante difficoltà, abbiamo mollato troppo facilmente e abbiamo giocato con la mentalità sbagliata – dichiara coach Nicolas Zanco -. In questi giorni abbiamo parlato tanto tra di noi per capire come uscire da questo momento. Staff, società e pubblico chiedono una reazione forte, bisogna passare ai fatti e conquistare i due punti».

«Nardò ha tantissimo talento offensivo – prosegue Zanco – Russ Smith ha aggiunto ulteriore pericolosità al loro attacco. È una squadra temibile dal perimetro, con Poletti che può dare una doppia dimensione dentro l’area e da 3 punti. Dovremo attaccare con ritmo la loro difesa ed essere duri a rimbalzo».

Torna alla Grana Padano Arena da avversario l’ex coach biancorosso Gennaro Di Carlo, che ha allenato gli Stings subentrando a Di Paolantonio per essere poi sostituito l’anno successivo da Giorgio Valli. «A Mantova ci aspetta una partita complicata – afferma – vogliamo tornare a vincere dopo la gara contro la Fortitudo, pure la Staff viene da un periodo complicato. Ci aspetta una partita molto intensa a livello agonistico, in relazione alla quale siamo chiamati ad alzare il nostro livello di pallacanestro. Siamo fiduciosi per il nostro cammino, cerchiamo di recuperare il terreno perduto».

Entrambe le squadre comunicano la completa disponibilità dei propri roster. Per chi non potesse assistere alla partita dalle tribune della GP Arena, è come sempre possibile guardare la diretta streaming su Lnp Pass.

Leonardo Piva

Grana Padano Arena, ore 12

Staff Mantova 7 Iannuzzi C, 28 Ross AG, 16 Cortese AP, 1 Miles G, 12 Palermo PM. Panchina: 0 Lo, 3 Criconia, 8 Veronesi, 14 Janelidze, 31 Calzavara, 36 Morgillo. All.: Nicolas Zanco.

Hdl Nardò 99 Borra C, 4 Poletti AG, 14 La Torre AP, 3 Smith G, 1 Parravicini PM. Panchina: 11 Baldasso, 19 Vasi, 21 Buscicchio, 33 Antonaci, 73 Donda. All.: Gennaro Di Carlo.