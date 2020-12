Basket A2 femminile – MantovAgricoltura, niente da fare con l’Albino (80-73)

TORRE BOLDONE (Bg) Che peccato. MantovAgricoltura ha accarezzato nel finale, dopo l’ennesima rimonta, il sogno di battere l’Albino, ma le locali, a 1’ dalla fine, hanno messo la quinta e chiuso 80-73. Coach Borghi parte con Llorente, Pastore, Gatti, Antonelli e Monica. L’Abino si fa subito notare e si porta avanti 12-6 con la bomba di Veinberga, a cui risponde Monica, per il 12-9. Ma le locali restano avanti nel punteggio, chiudendo il primo quarto 28-19. Stesso copione nel secondo con il MantovAgricoltura costretto a inseguire. Si va all’intervallo lungo e al rientro è tutto un altro San Giorgio, tanto che nel giro di 4 minuti si fa sotto a -2 con Gatti e ben 6 punti di Monica (54-52). Ancora Gatti firma il 56-55, poi Albino mette ancora il muso avanti, ma San Giorgio è lì: alla sirena è 62-60. Ci si gioca tutto nell’ultimo quarto. Pizzolato firma il pari 62-62, così come Bernardoni il 64-64 e poi si ripete ai liberi. Le mantovane sul 70-72 ci credono, ma Agazzi e De Gianni da tre a 1’ dalla fine spengono i sogni mantovani. Finisce 80-73 per l’Albino.