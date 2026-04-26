Aggressione a Eremo: 19enne accoltellato durante una lite

EREMO (Curtatone) Restano ancora da chiarire i contorni della violenta vicenda avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Villaggio Eremo, dove un diciannovenne è rimasto ferito a seguito di un’improvvisa aggressione con un coltello avvenuta intorno alle ore 18. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, la vittima e l’aggressore si conoscevano già e si sarebbero incontrati in strada, dove in breve tempo è scoppiata una discussione dai toni accesissimi le cui motivazioni restano al momento avvolte nel mistero. Il diverbio è degenerato con estrema rapidità, portando l’aggressore a impugnare un’arma da taglio e a colpire ripetutamente il giovane, che ha riportato lesioni al collo e al gomito; ferite che, pur avendo causato una copiosa perdita di sangue e destato iniziale allarme tra i presenti, non sono fortunatamente risultate tali da metterne a rischio la vita. Sul posto è intervenuta prontamente un’ambulanza della Croce Verde che ha prestato le prime cure d’urgenza al ragazzo per stabilizzarne il quadro clinico, procedendo poi al trasporto immediato verso l’ospedale Carlo Poma di Mantova in codice giallo. Sull’episodio sono tuttora in corso gli accertamenti serrati da parte delle forze dell’ordine, impegnate a perlustrare la zona e a raccogliere testimonianze utili per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.