Basket A2 maschile – Staff, su la testa: arriva un trittico alla portata

MANTOVA Due sconfitte in altrettante partite di campionato, seppur con tutte le attenuanti del caso, costituiscono un pessimo ruolino di marcia per la Staff Mantova, chiamata al riscatto nel prossimo match contro Treviglio, in programma sabato sera (ore 20) alla Grana Padano Arena. Inizierà così il tour de force per i virgiliani con tre partite nel giro di otto giorni. Giovedì 10 gli Stings torneranno in campo, sempre all’ex Palabam, per recuperare la prima di andata con l’Orlandina, mentre domenica 13 faranno visita all’Agribertocchi Orzinuovi (ore 17). Quest’ultima partita sarà visibile in Tv in quanto rientra nella programmazione televisiva del mese di dicembre sui canali Mediasport Group (MS Sport, digitale terrestre in chiaro, e MS Channel, canale 814 piattaforma satellitare Sky).

Gli Stings devono quindi battere un colpo dopo un avvio difficile e non sono mancate le critiche da parte della società, in particolare per il crollo, fisico e mentale, nell’ultimo quarto a Verona. Ma le note positive non sono mancate, a cominciare dalla prestazione super della guardia Christian James, autore di 34 punti (5/8, 5/7, 9/10), con 5 rimbalzi, un assist e un recupero, che gli è valsa un posto nel quintetto ideale del quarto turno. Anche da qui, e da una condizione fisica in crescita, bisogna ripartire per muovere finalmente la classifica.

Stasera, intanto, va in scena l’anticipo della quinta giornata nel girone Verde tra Control Trapani e Apu Udine (ore 18.30): i siciliani hanno una vittoria e una sconfitta nelle due gare disputate, mentre i friulani vantano un record di 2-0 e nel primo turno, come si ricorderà, hanno maramaldeggiato alla Grana Padano Arena di Mantova.