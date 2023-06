Basket – Addio agli Stings: venduto il titolo di A2 alla Real Sebastiani Rieti

Mantova L’addio all’A2 degli Stings ora è ufficiale. La Pallacanestro Mantovana ha ceduto il diritto sportivo alla Real Sebastiani Rieti, come da un paio di giorni si vociferava. E il titolo di B dei laziali andrà a Salerno. Dopo nove stagioni in A2, si chiude così la storia del basket di alto livello a Mantova. Mancando la copertura finanziaria, con diversi sponsor a farsi da parte, per affrontare un campionato tranquillo, la dirigenza non ha potuto fare altro che cedere al patron dei sabini, Roberto Pietropaoli. Si parla di un accordo raggiunto per una cifra intorno ai 200mila euro.