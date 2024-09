Basket B Interr. – Stings in crescita nell’amichevole con il S. Bonifacio

Curtatone Dopo l’esordio con il Nuovo Basket Casalasco di Stefano Trazzi, i Jb Stings hanno disputato venerdì un secondo test, alla Tea Arena, con il San Bonifacio. I veronesi militano nella Divisione D della B Interregionale: 23-14, 24-16, 19-18, 15-17 i parziali dei quattro quarti. «Abbiamo giocato bene e i miglioramenti si sono visti sia in fase offensiva sia in difesa – afferma il tecnico Pablo Romero – Abbiamo fatto girare meglio la palla, ma ricordiamoci che siamo in fase di preparazione e la squadra è giovane. Sarà importante evidenziare altri miglioramenti e fare qualche passo in avanti nella prossima amichevole». Gli fa eco il dirigente Previdi: «Qualche progresso rispetto alla prima amichevole con il Nuovo Casalasco si è visto; forse mancano ancora continuità e i giusti tempi nella circolazione della palla»..