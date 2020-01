Basket C Silver – La Progesa sfida il Bottanuco, Negrini a Brescia. Domenica derby Almac-Lions

Mantova Comincia il girone di ritorno nel girone A della C Silver e stasera scendono in campo Negrini e Progesa. Il team di Quistello gioca a Brescia contro i giovani rampanti della Virtus (ore 20.30, arbitri Coffetti di Bergamo e Abdullaye di Brescia). «Hanno atleti di talento – avverte coach Marco Gabrielli – quando giocano in casa possono schierare anche i ragazzi che si allenano col team di A1. Ci aspetta, quindi, un impegno difficile». Il San Pio X è di scena al PalaDlf contro il Bottanuco (21.15, Fustagni e Mancini di Milano): ancora assenti gli squalificati Altimani e Prunesti, in dubbio Faccioli e Mauceri. «Andiamo in campo per fare bella figura – dice il presidente Diego Cavalli – siamo rimaneggiati e allora largo ai giovani, va bene così».

Il Curtatone giocherà domani ad Alzano Lombardo (20.30, Mozzarelli di Noviglio e Cristina Mignogna di Milano) contro la capolista Persico Seriana. «Avversario davvero tosto, ma andiamo a giocarcela – assicura il coach Stefano Trazzi – consapevoli delle difficoltà che ci attendono, ma con il morale alto per il meritato successo sul Manerbio».

Domenica il piatto forte a Castelnovo di Sotto (ore 18, Parolini di Concorezzo e Plini di Milano) con il derby fra l’Almac (rientra Lucchini) e i Lions Asola (torna Pezzali, out Accini, Gori e Mason), separate in classifica da sei punti. «E’ logico che la squadra farà il possibile per vincere – afferma Massimo Pizzetti, presidente del Viadana – senza sottovalutare un avversario rimaneggiato, ma pur sempre tosto». «Sulla carta siamo sfavoriti – replica, da casa Lions, il dirigente Claudio Cremoni -. Viadana ha tutti gli effettivi disponibili, cercheremo comunque di rendergli la vita dura».