Basket – Il Dosoloso festeggia il decennale con il video de “La Trilogia”

Dosolo Il Dosoloso Basket festeggia i suoi primi 10 anni con un importante evento. Oggi esce il secondo video di “The Greatest Basketball Fight”, “La Trilogia” del Dosoloso, che attraverso eventi fantastici ha come protagonisti assoluti lo sport, il basket e la disabilità. Buona parte del film è stata recitata infatti da ragazzi diversamente abili. Il primo episodio uscì nel 2014 per inaugurare anche il sodalizio della squadra con lo sponsor Millenium Pompe Funebri, con relative divise da gioco. Tra il 10 e 12 gennaio uscirà invece il film completo (secondo e terzo episodio della durata di 7 minuti e mezzo). Il tutto sarà visibile sulla pagina facebook del club virgiliano. L’obbiettivo generale di quest’opera, visto il lavoro impegnativo, è quello che possa arrivare a più persone possibili. Al di là della storia, è particolarmente significativa la collaborazione con alcuni ragazzi diversamente abili di due cooperative, “Il Ponte” con sede principale a Sermide e “L’Incontro” di Viadana, che si occupano quotidianamente di assistere e migliorare la qualità di vita di queste persone. Per il video alcuni di questi ragazzi sono stati accompagnati sul set dove hanno attivamente preso parte alle riprese. “Il Ponte” e il Dosoloso sono entrate in contatto durante la prima edizione della “Minors Champions League”, torneo in stile Champions, organizzato per la prima volta quest’anno dal Csi di Mantova, che ha coinvolto ben 16 squadre provenienti da diverse città (Verona, Brescia, Reggio, Modena e Mantova) e nato per poter aiutare economicamente la Coop di Sermide a realizzare una stanza multi sensoriale di moderna generazione, dove poter trattare i ragazzi con gravi disabilità. Vedendo che il progetto era valido e concreto, si sono poi aggiunti in aiuto anche gli Stings.

Nel primo video del 2014, tra le tante sorprese, ricordiamo la collaborazione lampo con Gigi Datome, capitano degli azzurri e all’epoca in Nba, che si era fatto fotografare con la divisa di squadra del Dosoloso. In quest’ultima occasione vi è stata la simpatica partecipazione di Meo Sacchetti, tecnico della Nazionale Italiana, che ha omaggiato il club mantovano di una sua foto con la classica divisa/smoking del team.