Calcio a 5 – Ok Covisod, Saviatesta con un piede in A

Mantova Serie A o Serie A2 Elite? La telenovela continua e il Saviatesta attende il verdetto. Intanto ieri c’è stato un passo importante, con l’ok definitivo da parte della Covisod, che praticamente ha fatto i conti in tasca al club biancorosso per verificarne l’idoneità. Ora che la domanda di ripescaggio è stata fatta, il Mantova aspetta solo un altro ok, quello definitivo, da parte della Divisione. E potrebbe arrivare già questo venerdì o al più tardi lunedì prossimo. Alla luce delle numerose irregolarità, che si vocifera siano state riscontrate negli atti d’iscrizione da parte di molti club (alcuni anche importanti), la Divisione Calcio a 5 infatti aveva deciso di prorogare a ieri, 17 luglio, i termini per consentire alle società regolarizzare la propria posizione, completando eventuali pagamenti non ancora perfezionati e di adempiere agli obblighi propedeutici all’iscrizione.

Come è noto, sono i due club che hanno detto addio al futsal di massimo livello. Si tratta di Pescara (la società più vincente degli ultimi anni in Italia) e il Real San Giuseppe (detentore dell’ultima Coppa Italia), mentre le società che hanno fatto domanda di ripescaggio sono tre, e sono note da giorni. Si tratta appunto del Saviatesta Mantova, dell’Active Network Viterbo e della Lazio. Potrebbero essere ripescate tutte e tre qualora ci fosse un’altra esclusione (clamorosa, ma viste le notizie che trapelano è uno scenario tutt’altro che improbabile). Di sicuro, non ci sarà una Serie A dispari. E quindi può anche essere che il Mantova rimanga con il cerino in mano, nonostante abbia tutte le carte in regola per poter essere ripescata, qualora la Divisione decidesse un cambio di format a 14 squadre, qualora non ci fossero abbastanza “ripescabili”. Ancora qualche giorno e si saprà. Il Mantova vorrebbe conoscere in fretta il proprio futuro perché in base alla categoria in cui giocherà dovrà calibrare il mercato. E’ arrivato Donadoni dalla Roma, e ora nel mirino c’è pure Gonzalo Galan Carsi, trascorsi nel Meta Catania, ma nell’ultima stagione alla Sampdoria Futsal, che diventerebbe un altro punto fermo della compagine biancorossa di mister Pino Milella. (tb)