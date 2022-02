SAN BENEDETTO PO Dalla tarda mattinata di oggi, domenica 6 febbraio, i due archi del nuovo ponte di San Benedetto Po sono uniti. Il varo della seconda arcata, che era stato interrotto nei giorni scorsi per il cedimento di un tirante di sostegno, è ripreso nel week-end e oggi finalmente i due archi sono stati uniti. Ora i lavori procedono con la fase di stabilizzazione. Non è escludo che in serata il vecchio ponte venga riaperto al traffico.