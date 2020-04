Coronavirus in Lombardia, calano i contagi. Secondo la Regione a Mantova ci sono 25 casi in più

MILANO – “Da giorni ormai si registra un calo costante del trend epidemiologico. Il dato più importante, però, è quello dei ricoveri che anche oggi sono in netta diminuzione: -21 in terapia intensiva, -160 per i ricoveri nei reparti di medicina ordinaria”. E’ il commento di r Regione Lombardia nella presentazione dei dati dei contagi di oggi, 29 aprile. Tra gli altri da segnalare, sempre secondo i numeri diffusi dalla Regione, che Mantova ha 25 casi in più di infetti per un totale di 3.156.

Di seguito i dati dei contagi odierni

– i casi positivi sono: 75.134 (+786)

– i decessi: 13.679 (+104)

– in terapia intensiva: 634 (-21)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.120 (-160)

– i tamponi effettuati: 365.895 (+14.472)

– i dimessi: 50.347

I casi per provincia

MANTOVA: 3.156 (+25)

Bergamo: 11.291 (+95)

Brescia: 12.806 (+115)

Como: 3.207 (+53)

Cremona: 6.023 (+30)

Lecco: 2.265 (+17)

Lodi: 2.959 (+12)

Monza Brianza: 4.674 (+37)

Milano: 19.121 (+284)

PAVIA: 4.280 (+52)

Sondrio: 1143 (+2)

Varese: 2.619 (+51)

e 1.590 in corso di verifica