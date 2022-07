Basket Serie A2 – Cortese prende per mano gli Stings: “Pronto per la nuova avventura”

Mantova La Pallacanestro Mantovana riparte da Riccardo Cortese, confermato in biancorosso anche nella prossima stagione. E’ di fatto l’unico superstite dell’ultima Staff e il primo tassello della nuova squadra affidata a coach Giorgio Valli, che potrà così contare su un elemento di grande esperienza e carisma per fare da chioccia ai molti giovani che comporranno il roster. La 36enne guardia ferrarese, cresciuto cestisticamente nella Fortitudo Bologna (ha vinto lo scudetto e giocato l’Eurolega nella stagione 2004/05 condividendo il parquet con fenomeni quali Marco Belinelli e Gianluca Basile), vestirà quindi la casacca degli Stings per la terza stagione consecutiva.

Dopo un ottimo approccio al mondo biancorosso nel torneo 2020/21, Cortese si è ripetuto nella passata stagione. Il suo rendimento è cresciuto costantemente fino a raggiungere l’apice nel finale di stagione, in cui è stato uno dei protagonisti assoluti della cavalcata fino ai play off. Purtroppo, per Riki, la serie contro Verona si è interrotta in gara 4 per un infortunio al ginocchio. Ora, però, gli infortuni (e le sfortune) sono alle spalle e Cortese è pronto a prendere per mano il gruppo biancorosso per la terza stagione consecutiva. «Sono molto contento di poter continuare questo percorso con la famiglia degli Stings – ha detto ieri Riccardo -. Nelle scorse settimane ci sono stati grandi cambiamenti nella squadra e nella società. Si prospetta un nuovo percorso molto interessante e c’è tanta voglia di fare bene. Insieme ai miei compagni cercheremo di portare ancora più entusiasmo».

Sul fronte mercato, due ex della Staff, Iannuzzi e Spizzicchini, dovrebbero andare alla Juvi Cremona neopromossa in A2 (è nell’altro girone). La Lnp, intanto, ha pubblicato calendario e formula della Supercoppa di Serie A2, primo appuntamento ufficiale della nuova stagione. Gli Stings sono nel Girone Arancione con Udine, Ferrara e la matricola Cividale del mantovano Battistini.

1ª giornata (domenica 11 settembre): Mantova-Udine; Ferrara-Cividale. 2ª giornata: Cividale-Mantova; Udine-Ferrara. 3ª giornata: Mantova-Ferrara; Udine-Cividale. Le 7 vincenti dei gironi e la miglior seconda accedono ai quarti di finale, in gara unica (mercoledì 21 settembre), sul campo della squadra con la miglior classifica. La vincente del Girone Arancione affronterà la miglior seconda. Le 4 vincenti accedono alla Final Four (24-25 settembre) che assegnerà la Supercoppa 2022.