Rugby Top 10 – Il Viadana è al lavoro. Gregorio: “Percorso nuovo e stimolante”

Viadana Dopo i test effettuati nei giorni scorsi, ieri mattina all’alba è cominciata la preparazione, in campo e in palestra, del Rugby Viadana agli ordini del nuovo coach, l’argentino Bernardo Urdaneta. «E’ iniziata l’avventura – dichiara il gm Ulises Gamboa – con il primo vero impatto fra la squadra e il nuovo tecnico. E’ stata una giornata molto intensa sul campo per i ragazzi. Praticamente c’erano quasi tutti: mancava Antonio Denti, ancora in ferie, e in questi giorni arriveranno altri giocatori».

E’ un Viadana rivoluzionato rispetto all’ultima stagione, per la verità piuttosto deludente. Le new entry annunciate finora sono Rojas Alvarez, Madero, Patricio Baronio, Romanini, Tejerizo e Facundo Molina. Mentre al pacchetto dei giocatori confermati si sono aggiunti negli ultimi giorni il tallonatore (ma all’occorrenza pilone destro e sinistro) Antonio Denti e il mediano di mischia Pietro Gregorio, due atleti di grande esperienza, autentiche bandiere della compagine rivierasca.

«Vado per l’ottava stagione consecutiva al Viadana – ricorda Gregorio – quando si inizia un percorso nuovo, gli obiettivi personali e di squadra sono chiari e vengono ripetuti come se fossero un mantra. Ma spetta a noi atleti far sì che non rimangano solo parole. Ho parlato con il coach Urdaneta e la prima impressione è stata molto positiva: ha espresso chiaramente quali siano i suoi obiettivi e come intenda raggiungerli. Sono felice e motivato di essere ancora qui e lavorare insieme a lui e a tutta la squadra».