Basket Serie A2 – Ecco gli Squali: Pompea a caccia del bis

Mantova Dopo aver vissuto una domenica da spettatrice, la Pompea torna in campo questa sera (20.30) alla Grana Padano Arena per il recupero della diciannovesima giornata. Avversario di turno: Roseto. E obiettivo seconda vittoria dopo quella di Imola. Squadra rivoluzionata rispetto a quella modesta che all’andata incassò venti punti di scarto da Ghersetti e compagni. «Mi aspetto un’importante partita casalinga a livello di intensità, concentrazione e concretezza, di grande umiltà – afferma coach Finelli – Abbiamo bisogno di una partita di questo tipo. Mi aspetto anche una grande coesione con tutto l’ambiente: abbiamo bisogno di sostegno dai nostri tifosi e in questa partita ancora di più, proprio perché è un momento di svolta e speciale del nostro campionato. Abbiamo voglia e necessità di concretizzare una vittoria interna dopo le ultime due sconfitte. In questo momento in A2 non bisogna guardare la classifica perché è bugiarda e nel girone di ritorno cambiano tante cose. Quella con Roseto sarà una partita insidiosissima. Anche questa nostra prossima avversaria ha cambiato il roster arricchendolo con gli arrivi importanti di Rodriguez e Nikolic. Incontreremo un’altra Roseto rispetto all’andata. Sarà una gara importante per la classifica e anche per fare un passo in avanti rispetto a come viviamo e gestiamo questi incontri casalinghi che sono da approcciare con aggressività e grinta, ma anche unità e serenità da parte di tutti per andare oltre l’ostacolo». Pronto a dare battagli la guardia Alvise Sarto: «Loro proveranno a essere più intensi e a correre il campo. Hanno dei giocatori che possono correre e sono molto atletici. Dunque noi dovremo fare una partita molto solida fisicamente, fare molta attenzione sulle caratteristiche dei singoli e limitarli in difesa».