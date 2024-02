Basket serie A2 f – Dell’Olio: “Avanti MantovAgricoltura, non temere la corazzata Costa Masnaga”

San Giorgio Archiviata la nona vittoria consecutiva per il MantovAgricoltura, è già tempo di pensare al prossimo impegno che vedrà le giocatrici di coach Logallo impegnate nella 18esima giornata. Si giocherà domani alle 20.30 al PalaSguaitzer contro la Limonta Costa Masnaga (arbitri Fulvio Di Pilato e Samuele Riggio).

La gara di andata si concluse sul 69-57 per le lecchesi dopo una prova opaca per la compagine mantovana; la formazione di coach Andreoli, rimasta fuori per un soffio dalla corsa per la Coppa Italia (al suo posto andrà infatti la TechFind Selargius), è composta da un mix di giovani atlete esplosive come Caloro, Piatti, N’Guessan, Osazuwa e Bernardi, a cui si uniscono veterane di altissimo profilo come Ravelli, Tibè e Pappalardo. Una delle punti di diamante è senz’altro Vittoria Allievi, con 12,5 punti e 5,4 assist in media a partita. In casa MantovAgricoltura l’entusiasmo è alle stelle, grazie alle nove vittorie consecutive e si tratterà anche della prima gara interna come coach Lorenzo Logallo, ufficialmente a capo della panchina mantovana, dopo l’avvicendamento con Stefano Purrone avvenuto a inizio settimana. Ricordiamo che l’ex head coach continuerà a svolgere un ruolo all’interno dello staff tecnico e si occuperà anche a livello dirigenziale della progettazione e programmazione operativa del settore giovanile e della prima squadra. L’ala Veronica Dell’Olio, miglior realizzatrice nell’ultima giornata contro Broni con 14 punti, 100% da 3 e il 67% dei tiri liberi, ha commentato la vittoria contro la Logiman: «Credo che sia stata, tra tutte le vittorie, quella più di gruppo di tutte: le difficoltà ci sono state, specialmente all’inizio con le loro percentuali altissime da tre; nonostante ciò la forza tra di noi e la concentrazione, unita alla preparazione che avevamo riservato alla partita e con la piena confidenza e fiducia l’una nell’altra, oltre che del nostro potenziale singolo, ha fatto sì che per tutta la partita non ci sia mai balenato in mente il pensiero di poter perdere. L’approccio mentale, oltre che fisico ovviamente, è stato veramente incredibile: la “combo” ci ha permesso di esultare alla fine, con tanta emozione e felicità». La formazione lecchese sta per arrivare in città e la gara non è da sottovalutare per Dell’Olio e compagne, che sfideranno appunto la terza forza del girone, con 26 punti all’attivo. Solo quattro le lunghezze che dividono i due team: «Costa Masnaga è un’altra partita molto tosta – afferma Dell’Olio – e dovremo cercare di sfruttare il fattore campo a nostro favore, davanti ai nostri tifosi che ci supporteranno, cercando di impostare la nostra partita, e anche questa settimana ci siamo concentrate su ciò che noi vogliamo fare e non su quello che fanno gli altri: se funzioniamo in primis noi, i nostri meccanismi e il nostro potenziale, allora funziona tutto. È stata una settimana fondamentale per provare a portarci a casa la vittoria, anche per riscattarci dall’andata. Siamo una squadra sicuramente migliore rispetto a quel momento della stagione e siamo sempre più unite, perciò credo che questo mood ci aiuterà ad affrontare la partita nel migliore dei modi. Dovremo mettere in campo ciò che siamo: andrà come andrà, ma noi usciremo dal parquet consapevoli di aver fatto del nostro meglio».

Una delle chiavi di lettura per approcciare al meglio la sfida è, secondo Veronica, il gruppo coeso che riesce a ritrovarsi anche nei momenti di difficoltà: «Sento la squadra in fiducia, in forze e in serenità. Lavoriamo sempre insieme e bene, per cui è un piacere entrare in palestra per allenarsi e ancora di più lo è giocare insieme. Credo davvero che il ruolo del nostro sesto uomo sugli spalti sarà ancor più fondamentale e ci piacerebbe essere accompagnate in questo momento che stiamo vivendo, e in quello che vivremo domani sera, da un grande tifo, sperando di mettere in campo una gran bella pallacanestro che, in fondo, noi sappiamo fare. Vi aspettiamo sugli spalti numerosissimi e, soprattutto, rumorosissimi!».

Palla a due fissata per domani sera alle ore 20.30. L’ingresso alla struttura sarà gratuito e sarà possibile seguire anche la diretta sul canale YouTube societario a partire da pochi minuti prima dell’inizio.