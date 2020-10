Calcio Serie C – Mantova, è ancora vigilia di campionato: mercoledì arriva il Matelica

MANTOVA Calma e sangue freddo. Il Mantova, rientrato alle 2 di domenica notte dalla trasferta di San Benedetto del Tronto, ieri pomeriggio è tornato subito al lavoro per preparare la prossima sfida in programma domani. Il calendario concede ai virgiliani la possibilità di rialzare subito la testa, dopo il ko contro la Sambenedettese. Ma Gerbaudo e compagni di fronte avranno un avversario tutt’altro che facile da affrontare: il Matelica. Vera sorpresa del campionato, la squadra marchigiana verrà al “Martelli” per continuare a sorprendere, ma il Mantova deve ritrovare la vittoria per riprendere quota. Tutto sommato nella sconfitta di domenica qualcosa di buono si è visto. Da viale Te fanno sapere di un Setti soddisfatto di quanto visto sul piano del gioco. Le occasioni sicuramente non sono mancate. Come ha poi ammesso il mister qualche giorno fa, il Mantova è ancora in fase di rodaggio e i ko devono servire per crescere.

A San Benedetto non è arrivata la temuta imbarcata, come accaduto a Padova. Questo Mantova ha carattere, ma pecca di concretezza e lucidità. Con le sfide di domani e domenica a Fano i biancorossi hanno quindi la possibilità di ritornare a fare punti per acquisire maggior fiducia nei propri mezzi. Oggi è già giornata di vigilia e Troise comincerà a fare le valutazioni necessarie per schierare il miglior 11 possibile.

Chissà che la gara di domani possa essere la volta buona per vedere Ganz nell’11 titolare. L’ex Ascoli tra il match contro il Perugia e quello di San Benedetto è sembrato decisamente più in palla di Vano. Probabile una staffetta in queste due gare così ravvicinate. Sicure le assenze di Panizzi, Baniya e Guccione.

Nel frattempo la società continua a guardarsi intorno per trovare il sostituto dell’ex ds Righi, ma come abbiamo già scritto, è parso di capire che non c’è proprio fretta. Nella trasferta di domenica lo staff dirigenziale ha solo accennato l’argomento e qualche aggiornamento potrebbe esserci stato ieri sera a Verona. Da escludere l’arrivo di un dirigente in orbita Hellas: Setti non vuole esodi dirigenziali, così come verranno scartati quelli che si stanno proponendo in queste ore. A spuntarla potrebbe essere uno tra l’ex Carpi Stefano Stefanelli e l’ex Perugia Roberto Goretti. Senza escludere l’ipotesi di un nome a sorpresa che in ogni caso verrebbe proposto dall’area tecnica gialloblù. La scelta definitiva potrebbe arrivare anche nel corso della prossima settimana.