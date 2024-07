Basket serie A2 f – Il San Giorgio si rinforza con l’azzurrina Cavazzuti ”Un anno di grandi sfide”

San Giorgio Ancora una new entry in casa San Giorgio. Giovanissima ma già determinata: l’ultimo “acquisto” biancorosso è Ilaria Cavazzuti (pivot, 23/01/2007). Cresciuta nel vivaio parmense di Parma Basket Project, è una giocatrice di prospetto nello scenario cestistico italiano che ha indossato la casacca della Nazionale Under 17 negli ultimi Mondiali, giocati in Messico nelle scorse settimane. Per Ilaria si tratterà di un’esperienza duplice: oltre ad essere inserita nel roster della Serie A2, proseguirà anche la trafila giovanile (Under 19) con la compagine parmense. Inoltre proseguirà il percorso scolastico a Mantova, unendo così sport e scuola sotto la supervisione della società sangiorgina. La pivot parmense accoglie con entusiasmo le novità che presto si presenteranno: «Sarà sicuramente un’avventura quella che mi aspetterà: non ho mai fatto esperienze del genere. Sono carica e contenta. Saranno grandi cambiamenti per me, ma sono certa che mi troverò bene a affronterò il tutto nel miglior modo possibile». Un progetto ambizioso tanto per San Giorgio quanto per Ilaria che ha scelto di abbracciare questa avventura in un’ottica di crescita e miglioramento: «La mia decisione nei confronti di questo progetto è stata spinta dalla voglia di migliorare e di andare avanti nel basket e sono sicura che qui potrò farlo». Cavazzuti è reduce dall’esperienza dei Mondiali Under 17, un evento importante per la sua giovane età che rimarrà indelebile nella sua memoria: «Non capita tutti i giorni di affrontare un Mondiale. Sono stata contentissima di esserci stata, ci è voluto tanto impegno e anche un pizzico di fortuna. Sono tornata a casa con una testa e una mentalità diversa: molto più determinata, decisa, più razionale e coerente. Sento di essere cresciuta personalmente e cestisticamente. Come atleta penso che questa esperienza mi abbia fatto vedere le cose in un altro modo, cambiando anche punto di vista per il ruolo in campo e aiutandomi a migliorare in aspetti che pensavo fossero già a un buon livello. Non smetterò mai di ringraziare le persone che ho conosciuto tra staff e soprattutto le compagne, che prima vedevo solo come avversarie e ora sono amiche. Tutto ciò lo porterò con me nel mio bagaglio cestistico e soprattutto negli anni che farò qui a Mantova». Infine lo sguardo è rivolto al futuro, con i primi obiettivi personali e di squadra: «Per la stagione, a livello personale, vorrei avere occasione di disputare i primi minuti in una squadra di questo livello andando ad arricchire il mio bagaglio di giocatrice. A livello di squadra, invece, vorrei che riuscissimo a scalare a poco a poco la classifica».