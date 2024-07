Tennis Tavolo serie A1 – I calendari: la Brunetti riparte da Sassari. Alfa Food, doppia gara interna

Mantova Sono stati resi noti i calendari della stagione 2024/25. Partiamo dall’A1 femminile con grande protagonista, come ogni anno, la Brunetti campione d’Italia. Con quello del 2023/24, sono otto gli scudetti di fila e in tutto 21. Cifre da record, ma Castel Goffredo non si stanca mai di volere di più. La partenza sarà giovedì 26 settembre a Sassari, contro la compagine locale al debutto in A1. Il torneo presenta soltanto sei squadre, cinque delle quali di regioni a statuto speciale che danno contributi alle proprie formazioni: quattro sarde e il Südtirol. Il debutto al PalaMazzi è fissato per il 30 settembre con il Norbello. «Subito un bel banco di prova – afferma il gm Franco Sciannimanico – Contro la squadra che detiene lo scudetto tutte cercano di aumentare l’impegno per metterla in difficoltà. Sassari non sfugge a questa regola e vorrà iniziare il cammino da debuttante con un’ottima prestazione. Partiamo con l’auspicio di continuare a fare bene. Ci crediamo, ma sappiamo che tutte le avversarie si sono rinforzate. Torneo difficile quello che ci attende, ma vogliamo continuare a fare bene. Le nostre atlete si stanno mettendo in grande evidenza a livello internazionale. Auguriamoci di proseguire a vincere anche in campo nazionale. Stiamo completando l’organico perché anche noi vogliamo rinforzarci per essere sempre al top e competitivi». Per la nuova stagione al momento sono state confermate le italiane Nicole Arlia e Nikoleta Stefanova. Con la stella rumena Bernadette Szocs il club parlerà a fine Olimpiadi. In A1 maschile la Bagnolese, al secondo anno e con il nuovo sponsor Alfa Food, vuole puntare in alto e stupire, ancor più di quanto fatto da neopromossa, arrivata a un passo dalla finale scudetto. Dopo le conferme di Jordy Piccolin e di Francisco Sanchi, sono arrivati Leonardo Mutti e l’esperto francese Damien Provost. Si parte con una doppia gara casalinga: domenica 29 settembre contro il Circolo Prato e il 5 ottobre con i campioni d’Italia dell’Apuania Carrara. «Confidiamo nel supporto dei nostri tifosi per iniziare bene – afferma il dirigente Paolo Frigeri – Sarà un campionato difficilissimo e anche per questo bellissimo da seguire per i tanti appassionati».