Basket serie A2 f – MantovAgricoltura a testa alta con il Faenza Project di A1

Borgochiesanuova Il MantovAgricoltura vende cara la pelle contro il Faenza, formazione di Serie A1 (67-73). Un’amichevole importante per il livello tecnico contro un’avversaria abituata a ritmi differenti dati dalla categoria superiore. Buona la partenza di MantovAgricoltura che legge bene le strutture offensive di Faenza, riuscendo ad assestarsi sul 6-2 dopo circa 4 minuti di gioco. Mantova commette qualche errore di troppo, ma è brava a recuperare palloni e rimbalzi per ripartire. Il quarto si chiude 21-18. Parte forte Faenza nel secondo parziale con uno 0-5 firmato Tagliamento e Peresson. Le sangiorgine rincorrono cercando di ricucire il divario che sulla sirena recita 18-23 per le ospiti. Dopo la pausa capitan Llorente e compagne ci credono di più e spingono sull’acceleratore, chiudendo 13-9. Nell’ultimo quarto San Giorgio riesce a mantenersi in partita per un paio di minuti, fino a quando è costretta a pagare caro errori al tiro e soprattutto al palleggio. Faenza coglie l’occasione, complice anche migliori percentuali al tiro, per portarsi avanti arrivando sul 5-9 a 3 minuti dalla fine. Bottazzi e Cremona provano a suonare la carica piazzando un break di 5-0 e ritornando sul -9 a poco meno di 120 secondi dalla fine. La rincorsa si ferma però nel finale: 67-73. Si ritornerà in campo mercoledì alle ore 21 per lo scrimmage contro Cavezzo, sempre al PalaSguaitzer.