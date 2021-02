Basket serie A2 f – MantovAgricoltura per il colpo a Sarcedo

SAN GIORGIO A una settimana esatta dalla sconfitta incassata a Villafranca, nel derby con Alpo, torna in campo stasera a Sarcedo il MantovAgricoltura (ore 19.30, arbitri Fabbri e Bernassola di Roma). Le ragazze di Massimo Borghi sono ospiti delle vicentine, sconfitte all’andata al Dlf e staccate di quattro lunghezze nel girone Nord. Le locali scenderanno in campo col dichiarato intento di cancellare la battuta d’arresto dell’ultimo turno a Moncalieri. Non è dunque propensa a fare regali alle mantovane, che saranno prive di capitanAntonelli , infortunatasi sabato scorso a Villafranca. «Sabato contro Alpo – spiega la guardia Laura Pastore – ci siamo presentate alla partita con le migliori intenzioni, considerato che ci eravamo allenate con molta intensità nel corso della settimana. Purtroppo non siamo riuscite nell’intento di portare a casa due punti importanti sia per la classifica sia per la fiducia della squadra. Abbiamo lottato fino alla fine, eravamo sotto, siamo riuscite a rientrare in partita ma la rimonta non è bastata. La buona volontà e l’impegno non sono mancate. Il girone di ritorno è più complicato dell’andata soprattutto perchè ormai le altre squadre ci conoscono, sanno i nostri punti di forza e quelli deboli e quindi possono prepararsi al meglio per affrontarci. Questo, ovviamente, è un discorso che vale anche per noi nei confronti delle nostre avversarie; comunque abbiamo la possibilità di “stupirle”, dimostrando che ognuna di noi con talento e capacità può dare il proprio contributo per il risultato finale. È sicuramente più semplice difendere e mandare fuori partita un giocatore singolo che non un’intera squadra. L’obiettivo sarà ovviamente quello di non dare punti di riferimento alle avversarie. All’andata al Dlf contro Sarcedo avevamo giocato un’ottima partita, sia in difesa sia in attacco. Una condotta di gara che si rivelò positiva consentendoci alla fine di vincere. Le vicentine avranno preparato bene questa partita per poterci affrontare al meglio e per riscattare la battuta d’arresto incassata a Mantova. Da parte nostra scenderemo in campo con tanta aggressività cercando di arginare i loro punti forti. Dovremo essere attenti in difesa e in attacco». Nel girone d’andata le mantovane erano riuscite ad avere la meglio per 54-50 celebrando la prima vittoria casalinga della stagione 20202/2021. Infine, il campionato ha ormai superato il giro di boa ed è tempo di dare un’opinione, anche sul futuro cammino: «Il torneo fino ad ora è andato abbastanza bene; purtroppo abbiamo perso un paio di partite che avremmo potuto vincere con facilità, ma voglia, tenacia e aggressività sicuramente non ci mancano e quindi daremo il massimo nei prossimi incontri». La società vicentina ha organizzato la diretta del match che sarà visibile dal profilo Facebook del Sarcedo.