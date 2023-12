Basket serie A2 f – MantovAgricoltura per il poker a Moncalieri

San Giorgio Sta giungendo al termine il 2023, non prima dell’ultimo impegno dell’anno solare del MantovAgricoltura, che oggi alle ore 17 sarà impegnato sul campo del Pala Einaudi a Moncalieri sfidando la Tecnoengineering. Se per le sangiorgine il periodo è particolarmente felice, con una striscia di tre vittorie consecutive, in terra piemontese non si può dire lo stesso, con 8 sconfitte di fila e una vittoria ottenuta nella terza giornata contro le Foxes di Giussano: le lunette si trovano all’ultimo posto in classifica. Le biancorosse si presenteranno sul campo del PalaEinaudi con l’obiettivo di prolungare ulteriormente il momento positivo e tentare di chiudere in bellezza il 2023, in attesa dell’ultimo impegno del girone d’andata che si giocherà il 6 gennaio in casa al PalaSguaitzer contro l’altra formazione piemontese, la Torino Teen Basket.

Sofia Bottazzi, guardia tiratrice made in San Giorgio, ha commentato l’ultima sfida, la trasferta di lungo chilometraggio a Roma della scorsa settimana, parlando di fiducia del momento: «Veniamo da tre vittorie di fila, dunque una striscia positiva in cui abbiamo guadagnato fiducia nei nostri mezzi. Dopo tutte le difficoltà che abbiamo vissuto, questa boccata d’aria ci serviva senza dubbio: è stato un periodo complesso, ci siamo però messe in discussione tutte dandoci da fare e riuscendo così a ritrovarci, a capitalizzare le nostre peculiarità come singole giocatrici e come squadra».

Moncalieri, come già detto, è ultima in classifica, non per questo però Bottazzi e compagne intendono sottovalutare le piemontesi: «Sono il fanalino di coda del girone; nonostante ciò sarà importante approcciare subito positivamente il match, con aggressività e lucidità. Punteremo su un grande approccio difensivo come fondamento su cui costruire la parte offensiva».

Ultimo impegno dell’anno e penultimo impegno prima dell’avvio del girone di ritorno: «Ci impegneremo al massimo per concludere il 2023 con un sorriso e altri punti in cascina, dandoci poi appuntamento al 6 gennaio alle 18 per l’ultimissima partita del girone d’andata».

La palla a due è fissata alle ore 17 e sarà possibile seguire la diretta, disponibile a partire da pochi minuti prima della palla a due, sul canale YouTube Moncalieri Basketball.