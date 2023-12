Rugby serie A Elite – Viadana mette 4 punti sotto l’albero. Piega il Colorno e si prende la vetta

Viadana Sarà un Natale magico per il Rugby Viadana. Ieri sera, nel derby del Po allo stadio Zaffanella, davanti al pubblico da 1800 persone, i rivieraschi hanno superato il Colorno per 25-19 e inanellato la quinta vittoria consecutiva. Ma non è tutto qui. Almeno per una notte hanno conquistato la vetta della Serie A Elite, in attesa della super sfida tutta veneta della Vigilia di Natale tra la prima della classe, il Petrarca (25 punti), e il Femi-Cz Rovigo campione d’Italia (23). Davvero un modo perfetto per passare le Festività e chiudere il 2023, con i fuochi d’artificio in anticipo e il mirino già puntato sulla prima di ritorno di domenica 7 gennaio, ancora tra le mura amiche dello Zaffanella, con il Petrarca. Comunque andranno a finire le cose domani tra le due corazzate venete, alla ripresa sarà per certo uno scontro al vertice da brividi per il Viadana con i “tutti neri”. Questo però succederà nel 2024 ed ora è un po’ presto: torniamo invece all’ultima gara del 2023, che i ragazzi di coach Pavan hanno vinto contro il Colorno. Un primo tempo dominato e chiuso sul punteggio di 25-7. Viadana ha centrato subito due calci di punizione nei primi minuti con Roger, poi al 10’ Boschetti ha aperto le marcature pesanti resistendo al placcaggio di Butturini per il 20-0. Colorno ha reagito costringendo prima Lavorenti all’ammonizione e poi andando in meta da maul con Ferrara (20-7). Prima di andare a riposo Roger ha incrementato il punteggio del Viadana con un altro piazzato. Nella ripresa si sono fatti sotto gli ospiti, bravi a sfruttare una doppia inferiorità numerica, nel tentativo di recuperare terreno e soprattutto sognando un clamoroso sorpasso. Negli ultimi minuti della gara infatti Colorno si è fatto avanti costringendo a ripetuti falli Viadana. L’arbitro Piardi ha così estratto due cartellini a Ruiz e Crea nel giro di un paio di minuti. Alessandro Mordacci è andato a segnare la prima meta del secondo tempo sotto i pali e poco più tardi Albert Batista, battendo il diretto avversario nell’angolo, ha realizzato in tuffo la meta del 29-18. Prima delle marcature ospiti, Roger al 49’ aveva segnato la punizione che è bastata ai suoi per reggere fino alla fine. Poi anche grazie a una super difesa, la squadra ha disinnescato i tentativi del Colorno di trovare varchi e andare a segnare ulteriori punti.

Un applauso va fatto ai giocatori per l’applicazione del piano partita, ma anche al pubblico dello Zaffanella, che ha incitato dall’inizio alla fine la squadra. E Jannelli e compagni non hanno deluso, regalando ai tifosi una prestazione di classe, una serata magica e tanto divertimento sugli spalti. Ora la pausa per le Festività e prossimo appuntamento il 7 gennaio, sempre in casa, con il Petrarca. (c)