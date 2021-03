Basket serie A2 f – MantovAgricoltura torna in campo col Sanga

SAN GIORGIO Il MantovAgricoltura ritorna finalmente a calcare il parquet dopo un mese da quel 27 febbraio, quando vinse con la seconda squadra del San Martino di Lupari. Le atlete di Massimo Borghi sono impegnate stasera a Milano (ore 18, arbitri Curreli di Assemini e Giudici di Bergamo) contro il Sanga di coach Pinotti che nella gara di andata fu sconfitto per 58-54 al Dlf. Rinviate ad aprile le sfide di Bolzano con Alperia e quella interna con Moncalieri.

Il match di stasera è importante non solo per il rientro in campo dopo settimane di stop, bensì anche in chiave classifica: le mantovane sono al momento ottave (ultimo slot che permetterebbe l’approdo ai play off), mentre il Sanga Milano è staccato di quattro punti.

Proprio contro il Sanga si era rivelato fondamentale il contributo di Florencia Llorente, da pochissimo incoronata “regina” dei rimbalzi di tutta la serie A2: «Credo che questa lunghissima pausa ci sia stata utile su due fronti: da un lato abbiamo potuto soffermarci maggiormente sui particolari in allenamento e dall’altra ci presenteremo con una voglia incredibile di ritornare a giocare. Il Sanga Milano vorrà sicuramente riscattarsi dalla partita dell’andata e, rispetto a quella gara, avranno l’aggiunta di Beretta e Pastore. Credo che abbiano un forte potenziale in attacco, per cui starà a noi lavorare sodo e senza mai mollare in difesa, punti su cui ci siamo focalizzate nelle ultime settimane particolarmente. Noi puntiamo assolutamente ai play off e ce la vogliamo giocare con tutte. Le gare che rimangono prima che termini il ritorno saranno fondamentali e dalla nostra parte dovremo dare veramente il tutto per tutto in campo senza mai tirarci indietro giocandocela, come dicevo, proprio contro tutte. Futuro? Finire nel migliore dei modi la stagione, giocando al massimo come abbiamo sempre cercato di fare. Mentre se devo dire un rammarico, credo che le sconfitte con Albino e Bolzano nel girone d’andata ci pesino. Abbiamo giocato male, le abbiamo davvero perse noi e per questo c’è tanta voglia di riscatto».