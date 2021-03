Rugby Top 10 – Viadana cerca il colpaccio a Roma con le Fiamme Oro

VIADANA Con calcio d’inizio alle ore 15, il Rugby Viadana sfida a Roma le Fiamme Oro, gara valida per la quindicesima giornata del Peroni Top 10.

All’andata, sul campo dello Zaffanella, i gialloneri vinsero 24-7. L’incontro, visibile in diretta streaming Facebook sulla pagina ufficiale del Rugby Viadana 1970 e sul canale YouTube della Federazione Italiana Rugby, sarà arbitrato da Trentin (Lecco), coadiuvato dai giudici di linea Angelucci (Livorno) e Munarini (Parma). Il quarto uomo sarà Liccardi (Salerno). Non saranno disponibili per infortunio Mateu, Quintieri, Bientinesi e Panizzi. L’obiettivo è rafforzare il quinto posto, visto che Mogliano è lì a -1 e le Fiamme a -6. «Il nostro unico obiettivo è quello di crescere – commenta il capo allenatore Germán Fernández – Siamo in una fase in cui dobbiamo gestire il carico dei giocatori con tanti minuti nelle gambe. Stiamo lavorando continuamente per fare crescere la squadra nella sua totalità, anche tramite l’inserimento di giovani molto promettenti». A disposizione di coach Fernandez per le ultime partite della stagione vi sarà anche il nuovo acquisto Tommaso Jannelli. Ventun anni, centro e ala nato a Milano, inizia giovanissimo a giocare a rugby nel Cus Milano. Nel 2015 frequenta l’Accademia Zonale di Milano e due anni dopo veste per la prima volta la maglia azzurra con la Nazionale Seven U18, per poi passare alla Nazionale Maggiore 7’s. «Sono davvero contento – dichiara Jannelli – e non vedo l’ora di fare il mio esordio. Spero di riuscire a imparare il più possibile in questo finale di stagione da tutti i ragazzi che hanno sicuramente più esperienza di me e anche da Fernandez, un allenatore con grande conoscenza del rugby. Spero anche di dimostrare il mio valore e di fare bene in queste partite che restano. Voglio conquistarmi la fiducia dei ragazzi e dell’allenatore e un posto in squadra». Il general manager Ulises Gamboa: «Tommaso è un giocatore del quale ci hanno parlato molto bene per quanto riguarda la sua parte atletica. Ha un bel curriculum, anche con il Seven d’Italia. Questa è la seconda settimana che si allena con la squadra: proviene del Cus Milano che vogliamo ringraziare per questa opportunità d’inserirlo in rosa. Per lui è una possibilità, vogliamo vederlo e testarlo. Sarà un bel banco di prova questa partita con le Fiamme Oro. Speriamo si possa esprimere al meglio».