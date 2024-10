Basket serie A2 f – MantovAgricoltura viaggia a gonfie vele

Mantova Il MantovAgricoltura centra il terzo successo consecutivo, imponendosi al PalaSgu sull’Umbertide con una prestazione dominante soprattutto nella seconda metà della partita. Dopo un primo quarto segnato da una certa tensione e con entrambe le squadre che faticavano a trovare continuità al tiro, è stato nel terzo parziale che le mantovane hanno sfoderato una controffensiva micidiale, costruendo il vantaggio decisivo per assicurarsi la vittoria. Nonostante la tenacia delle avversarie umbre, le sangiorgine hanno saputo gestire bene la partita, mantenendo alta l’intensità difensiva e colpendo nei momenti chiave in attacco.

Il primo quarto ha visto entrambe le squadre alternarsi nel punteggio, con diversi errori al tiro da entrambe le parti. Umbertide ha provato a scappare grazie a una tripla di Kasapi, ma le mantovane sono subito rientrate in partita e hanno sorpassato le avversarie. Fiorotto ha messo a segno un tiro complesso nonostante la pressione della difesa umbra, portando San Giorgio sul +4. Kasapi, tuttavia, ha mantenuto Umbertide vicina con un’altra bomba da tre. I liberi di Fusari hanno permesso alle virgiliane di chiudere il primo quarto sul 13-10. Nel secondo periodo, Umbertide è partita fortissimo, infliggendo un parziale di 9-0 che l’ha portata al +6 (13-19) in pochi minuti. San Giorgio ha risposto con pazienza, grazie a Fiorotto, Orazzo e Llorente, riuscendo a ribaltare il punteggio con un controbreak di 10-0. Umbertide ha continuato a lottare, ma un gioco da 2+1 di Cremona ha permesso a San Giorgio di raggiungere il massimo vantaggio sul 31-23, che Baldi ha ridotto di due punti prima della pausa lunga (31-25).

Il terzo quarto è stato il punto di svolta. Il MantovAgricoltura è rientrato in campo con grande determinazione, trascinato da Orazzo e Fusari, che hanno combinato per 8 punti, portando le virgiliane al +12. Nonostante i tentativi di Baldi, miglior realizzatrice della serata per Umbertide, di riportare le sue in partita, San Giorgio ha continuato a segnare con regolarità, grazie anche alle triple di Orazzo, Fusari e Fietta. Alla penultima sirena, il vantaggio delle mantovane era salito a +17 (56-39). Nell’ultimo quarto, Umbertide ha cercato di accorciare le distanze, ma la difesa delle sangiorgine ha retto bene e l’attacco ha continuato a funzionare. Baldi ha provato a riavvicinare le sue compagne, arrivando fino al -12, ma un MantovAgricoltura ispirato ha trovato un’altra tripla con Ramò, chiudendo virtualmente la partita. Orazzo ha sigillato la vittoria con un altro canestro, portando nuovamente le biancorosse sul +17. Il risultato finale è stato 69-52, confermando la superiorità del quintetto virgiliano.

Le ragazze di San Giorgio affronteranno nuovamente un impegno casalingo nella prossima partita, fissata per sabato 26 ottobre, quando accoglieranno il Martina Treviso al Pala Sguaitzer, cercando di proseguire la striscia vincente.