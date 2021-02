Basket serie A2 f – Purrone: “MantovAgricoltura, niente drammi”

SAN GIORGIO La battuta d’arresto di Villafranca con l’Alpo è stata accettata senza grossi drammi da parte del MantovAgricoltura, come spiega il presidente Antonio Purrone: «Il derby è andato alle veronesi, ma anche noi abbiamo avuto le nostre chance. Poteva vincerlo chiunque. Quando ci siamo trovati a condurre sul 37-34, loro con un parziale di dodici a zero si sono portate al comando. Il merito delle nostre ragazze è stato quello di non demoralizzarsi e hanno fatto il possibile per rimontare, ma non è purtroppo bastato per superare e avere ragione delle nostre avversarie. Conforta comunque che da parte nostra la prestazione c’è stata e l’impegno in partita non è venuto meno. Stona soltanto la sconfitta, ma siamo anche contenti del pieno recupero di Sofia Bottazzi. Ora tutto l’organico è a disposizione del tecnico Massimo Borghi, così ha più possibilità di rotazioni».

Sabato ancora un impegno in trasferta in Veneto per le atlete di MantovAgricoltura, ospiti del Sarcedo di Anna Zimerle che all’andata fu piegato 54-50 al Dlf. Le vicentine sono reduci dalla netta battuta d’arresto incassata a Moncalieri: vantano 12 punti, quattro in meno delle virgiliane. Un avversario che si può battere, ma attenzione alla trasferta. «Ancora un impegno difficile ci riserva il calendario – conclude il presidente Antonio Purrone – Il Sarcedo giocherà per riscattare la battuta d’arresto dell’andata. Confortano per quanto ci riguarda le ultime due prestazioni contro Ponzano Veneto e Villafranca, importanti per affrontare al meglio delle nostre possibilità l’avversario di sabato. E’ importante allo stesso tempo che le ragazze lavorino in palestra con tutto l’impegno possibile, come sempre del resto. Ogni gara dev’essere affrontata con la piena convinzione dei propri mezzi e col giusto approccio mentale appena il match inizia». Da segnalare che nell’anticipo del 18º turno Udine ha battuto Alpo 63-54.