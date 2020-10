Basket serie A2 f – Zambonini: “MantovAgricoltura, è ora di vincere in casa”

SAN GIORGIO Il MantovAgricoltura deve rimandare al prossimo impegno la prima vittoria interna. Le ragazze di coach Massimo Borghi sabato sera sono state sconfitte al Dlf dall’Alpo di Nicola Soave, che al pari del Crema ha centrato il pieno bottino in terra virgiliana. Sabato prossimo altra sfida tra le mura amiche: il calendario propone il Sarcedo di Anna Zimerle, reduce dal successo in terra vicentina sul Moncalieri e che vanta quattro punti nel girone Nord dell’A2 come San Giorgio.

«E’ d’obbligo fare il possibile per battere Sarcedo e conquistare la prima vittoria casalinga – afferma il diesse Manlio Zambonini – Sulla carta le vicentine sembrano alla portata. La squadra dovrà stare attenta a evitare possibili sorprese. Nel gruppo delle nostre atlete confermate è ancora vivo il ricordo della gara casalinga della scorsa stagione contro di loro: eravamo alla seconda di campionato, reduci dal positivo esordio assoluto in A2 col successo esterno sull’Udine. Alla fine la voglia di conquistare la prima vittoria interna non si concretizzò purtroppo: stavolta, dopo aver perso con Crema e Alpo, la squadra ce la deve mettere tutta per piegare le vicentine».

Dopo le prime quattro partite nel girone Nord le ragazze di coach Borghi hanno superato fuori casa Castelnuovo Scrivia e Ponzano Veneto, mentre al Dlf hanno perso con Crema e Alpo.

«Sul nostro terreno abbiamo affrontato due compagini che sono partite con l’obiettivo di puntare alla promozione in A1 – prosegue Zambonini – Come prestazione le ragazze mi sono piaciute e hanno fatto la loro figura. Hanno giocato contro due quintetti di alto livello. Sabato sera contro le veronesi la squadra ha fatto il suo dovere. In tante tra l’altro hanno militato nel team veneto, e quindi erano motivate per far bene. Ci sono riuscite: spiace solo per il risultato». Fuori dalle “mura” del Dlf il MantovAgricoltura sembra andare meglio… «Vincere in trasferta non è per nulla semplice. Ci siamo riusciti a Castelnuovo Scrivia e Ponzano; ora è il momento di conquistare il primo successo casalingo contro un avversario col quale si dovrà lottare per centrare i play off. Sarcedo, con tutto il rispetto, non è né Crema né Alpo, ma va affrontato con determinazione e impegno mentale. Sulla carta è battibile, in considerazione del fatto che c’è da cancellare la battuta d’arresto interna della scorsa stagione».