Mille non più mille: Fano-Mantova vista da Chiara

MANTOVA Parto dalla considerazione di Francesco che, davanti all’articolo che dà a Ganz la palma di migliore in campo, scrive «Mi sa che il migliore in campo però è il palo». E se è vero che «I pali sono parte della porta», come risponde Valerio, tre in una sola partita possiamo chiamarli, usando una parola nobile e un eufemismo, “fortuna”.

Ultima domenica con i 1000 sugli spalti. Poi, se nulla cambierà e ci metto la mano sul fuoco che non cambierà, nessun tifoso sarà presente per almeno un mese.

Persino Ivan, supporter numero uno, che è solitamente gentile e positivo, possibilista anche nei momenti più difficili della squadra virgiliana, sbotta e invita il premier a tornare al suo lavoro di avvocato. Esprime così quel po’ di rabbia e di tristezza che chiunque prova, tifoso e no,

Ma torniamo alla partita.

300 tifosi del Fano in tribuna; tutti noi, virgiliani, seguiamo la partita su Eleven.

Si parte. Bice: «Forza Mantova, forza ragazzi».

Passano solo due minuti e «GOOOOOLLLLLL». «DAVIDE DI MOLFETTA, gran giocatore!». E Cristian: «Che guada!». «EUROGOL DA SERIE A».

Mauro è soddisfatto: «Bene, bell’acquisto… Ha trovato la formazione giusta in attesa del Guccio».

Bice: «Forza Mantova, forza ragazzi».

25° minuto. «GOOOOOLLLLL». Mirko: «Grandissimo Ganz e grande Mantova!». E Davide: «Al segna sempar lù! (Anche se questo è stato un regalo del portiere». Paolo ringrazia e aggiunge: «Godo!».

Bice: «Forza Mantova, forza ragazzi».

Alla fine del primo tempo i commenti si sprecano. Molti positivi: «Braviiiiii!!!». «Potevano essere tre», «Forza ragazzi, così anche nel secondo tempo!», ma qualche tifoso vuole brontolare: «Cheddira al ga dü pè chi par dü ferì da stir»; «Vano è altissimo, ma al ciapa mia an balun ad testa».

Invece Bice è imperterrita. Non c’è nemmeno bisogno di scrivere quello che dice. Bice.

Secondo tempo. Il mister cambia. Il Mantova cala. La tifoseria trema. Qualcuno critica: «Secondo tempo da incubo, cambi sbagliati… Troise il peggiore in campo…».

Alla fine 2 a 1, ma che fatica! Ivan è felice: «Grande vittoria oggi, tanta sofferenza. Importante è portare a casa i tre punti. Sempre Forza Mantova!!!». Ma Luca minaccia: «Che non succeda mai più di soffrire così…». Simone invece, seguace di La Palisse, dichiara: «Meglio giocare così e vincere che giocare bene e perdere…». E chi può dargli torto?