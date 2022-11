Festa di compleanno con rissa finale ai Cinque Continenti di Castiglione

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Una festa in famiglia per il compleanno di un bambino di 10 anni è degenerata in una violenta rissa che ha visto coinvolte 4 persone che si sono azzuffate per strada. E’ successo poco prima della mezzanotte di ieri, sabato 26 novembre, a Castiglione delle Stiviere in via Kennedy, nel quartiere dei Cinque Continenti. A quell’ora probabilmente il festeggiato era già andato a dormire, ma non gli adulti che sono andati avanti a fare festa soprattutto con abbondanza di alcolici. Sarebbe stata proprio questa abbondanza a innescare una discussione ben presto sfociata in una rossa che dall’abitazione si sposta per strada, dove il gruppetto di persone se le dava di santa ragione. Qualcuno dava l’allarme e poco dopo sul posto intervenivano carabinieri e agenti della polizia locale oltre ai mezzi del 118. Alla fine tre dei contendenti, due uomini di 38 e 40 anni e una donna di 38 anni, sono stati portati all’ospedale San Pellegrino per essere medicati. Seguiranno eventuali querele di parte.