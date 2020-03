Viadana: in coda al supermercato, muore 85enne

VIADANA Era in coda all’esterno del supermercato Eurospin a Viadana in attesa del proprio turno d’entrata secondo le nuove normative anti assembramento, quando di colpo è crollato a terra privo di sensi.

L’uomo, un 85enne del posto, è stato rianimato da un signore, anche lui in coda, che gli ha praticato il messaggio cardiaco prima dell’arrivo del personale del 118.

Subito gravi le sue condizioni, l’anziano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, ma qualche ora dopo per lui non c’è stato più nulla da fare.