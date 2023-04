Basket Serie A2 femminile – Labanca: “San Giorgio, nulla da perdere col Sanga”

SAN GIORGIO Via alla post-season per il MantovAgricoltura che, per il secondo anno di seguito (su quattro stagioni nella seconda serie nazionale), ha raggiunto il traguardo dei playoff. La prima palla a due per il San Giorgio si alzerà domani alle ore 19 sul parquet del PalaGiordani di Milano. L’avversaria designata è Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano, la prima della classe che ha condotto una stagione fenomenale sino ad ora, con 24 vittorie e solamente due sconfitte, di cui una sola sul campo casalingo. La squadra di Purrone, reduce da due vittorie che sono servite a rinfrancare l’ambiante dopo un girone di ritorno particolarmente complesso, tenterà il tutto per tutto sul campo milanese, in attesa di ritornare a giocare tra le mura amiche del PalaSguaitzer nella sfida di mercoledi 26 alle ore 20.30. Gli scontri diretti nella stagione sono stati entrambi vinti dalla formazione di coach Pinotti, 59-55 all’andata e 57-77 al ritorno, sfida quest’ultima disputata circa 20 giorni fa.

Marika Labanca, giovane ala-pivot biancorossa che è diventata uno dei perni fondamentali sotto le plance in questa stagione, ha commentato la fase di ritorno appena conclusasi del campionato, dando uno sguardo alla sfida contro il Sanga: «Nonostante un girone di ritorno molto altalenante, con due ottime prestazioni sia a Trieste sia in casa contro Bolzano siamo riuscite a qualificarci per i play off. Adesso dobbiamo affrontare la corazzata Sanga che ha ambizioni di promozione. Ovviamente partiamo da sfavorite, ma questo deve servirci per darci la giusta carica in modo da affrontare questo impegno nel miglior modo possibile».

Labanca e compagne si presenteranno domani sera con la voglia di provare a giocarsela fino alla fine: «Non abbiamo niente da perdere, giocheremo la nostra pallacanestro con la grinta che ci contraddistingue e poi vada come vada».