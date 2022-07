Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura cala il poker e si assicura l’ala-pivot Labanca

SAN GIORGIO E sono quattro le new entry per la prossima stagione. Il MantovAgricoltura tessera Marika Labanca (ala/pivot, classe 2003). Nata a Busto Arsizio, Marika muove i primi passi sul campo di Castano Primo per poi approdare a Baskettiamo Vittuone con cui ha esordito in Serie B. Nel suo curriculum, nonostante la giovane età, si possono trovare presenze importanti come la partecipazione al Trofeo delle Regioni e una convocazione con la Nazionale Under 15. Dal 2020 ha militato tra le fila del Costa Masnaga in Serie A1. Con le giovanili della Limonta ha guadagnato la Coppa Italia Under 20 nel 2021 e con la formazione Under 19 ha vinto, un mese fa, lo Scudetto.

Labanca darà un apporto fondamentale al compartimento delle lunghe biancorosse, di cui già fanno parte le esperte Llorente e Dell’Olio.

Anche Labanca è rimasta folgorata dall’entusiasmo sangiorgino che l’ha portata a sposare il progetto biancorosso: «Già dal primo contatto telefonico che ho avuto con coach Purrone, il suo entusiasmo nell’espormi il progetto della squadra mi ha coinvolto e mi è piaciuto molto. Non ho quindi avuto nessun dubbio sul fatto di venire qui». Diciannove anni, tanto entusiasmo ed è pronta a mettersi al servizio di staff e compagne. Obiettivo? Migliorare quotidianamente: «Non vedo l’ora di cominciare. Io mi metto a completa disposizione della squadra e cercherò di fare il meglio possibile. Il mio obiettivo è quello di continuare a migliorare lavorando giorno dopo giorno».

In tutto quindi quattro i nuovi volti in casa MantovAgricoltura San Giorgio: Labanca che segue la guardia 2002 Agnese Bevolo, la play-guardia Marida Orazzo e l’ala grande Veronica Dell’Olio.