Rugby Top 10 – Viadana, ufficiale il mediano di mischia Patricio Baronio. Schinchirimini rinnova

VIADANA Continuano i lavori in Via Learco Guerra per la formazione della rosa per la stagione 2022/23. Quinto colpo in entrata per i gialloneri del nuovo allenatore Bernardo Urdaneta, che venerdì 15 arriverà a Viadana; dopo Rojas Alvarez, Tejerizo, Romanini e Facundo Molina, è stato finalmente ufficializzato il mediano di mischia Patricio Baronio. Ha militato nel Jockey de Rosario, ha vinto due mondiali under 20 nel 2015 e 2016, ha fatto parte della franchigia Chilena Selkmango e di recente ha giocato a Eibar col Rugby Taldea, club spagnolo. Arriva anche anche un altro rinnovo: dopo Jannelli è l’ora di Riccardo Schinchirimini. Il giovane seconda/terza linea si appresta ad affrontare la sua settima stagione in giallonero. Classe 2000, arriva a Viadana per disputare il campionato Under 18. Al termine delle giovanili veste la maglia dei Caimani Rugby per una stagione, fino ad arrivare in prima squadra per la rosa 2020-21 di coach Germán Fernández.

In questi anni Riccardo si è distinto per le sua abilità in rimessa laterale e per la solidità nei punti d’incontro. Il Rugby Viadana è molto orgoglioso di lui e del suo percorso sportivo.

Il general manager Ulises Gamboa commenta così il rinnovo: «La riconferma di un giocatore cresciuto nel nostro vivaio che ci rende molto orgogliosi di poter continuare a lavorare con lui. Arrivato a Viadana giovanissimo, è cresciuto molto in questi anni rendendolo un punto fermo per la rimessa laterale e per il punto d’incontro». E queste le parole di Schinchirimini: «Felice e orgoglioso di iniziare il mio settimo anno a Viadana. Non vedo l’ora di conoscere i nuovi colleghi e di lavorare insieme per riportare Viadana dove merita».