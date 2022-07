Calcio Prima Categoria – Curtatone, il lamento di Mutti: “Sul mercato cifre folli e qualcuno ci casca”

CURTATONE Sono giorni decisivi per la dirigenza del Curtatone. C’è infatti da ultimare l’organico che sarà ancora impegnato in Prima Categoria, col confermato Alessandro Mutti nel ruolo di mister. Il quale afferma: «Sono contento del mercato, ma non contentissimo. Il nostro non è un budget cospicuo. Avevo in mente altre idee su giocatori da prendere, ma abbiamo dovuto accettare quello che il mercato offriva in base alle nostre possibilità. Sono dispiaciuto per qualche nostro atleta che non allenerò più. Purtroppo ci sono realtà che offrono cifre fuori mercato, senza senso, dunque il singolo atleta si fa abbindolare da un’offerta di mercato che non esiste. Comunque, mi auguro che costoro riescano a prendere quanto gli è stato promesso. Per il resto, sono contento per i miei ragazzi che sono andati a giocare da altre parti, anche in categorie superiori». La Nac punta a soffrire il meno possibile? Mutti sta sul chi va là: «Il mio è un obiettivo alto, vedremo cosa dirà il campo».